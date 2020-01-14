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14 Ocak 2020, Salı
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Kartal bugün Erzurum’da

son 16 turu ilk maçında yarın ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

, son 16 turu ilk maçında yarın ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana tedavileri devam eden Dorukhan, Lens ve Ljajic katılmadı. Siyah- beyazlılar bugün yapacağı antrenmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla 'a gidecek.

  1. 14.1.2020
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