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03 Ocak 2020, Cuma
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Muhayer ve Orkan yok!

Muhayer ve Orkan yok!

Beşiktaş, bir hafta sürecek olan kamp çalışmaları için bugün saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalya kampı kadrosuna 31 futbolcuyu dahil ederken, ile kadroya alınmadı.

Beşiktaş, bir hafta sürecek olan kamp çalışmaları için bugün saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalya kampı kadrosuna 31 futbolcuyu dahil ederken, ile kadroya alınmadı. 2 milyon euro imza parası istediği belirtilen Hasic de Antalya'ya götürülmezken, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan da kadroya dahil edildi.

  1. 3.1.2020
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