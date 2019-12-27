Gençlerbirliği karşısında 62. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen İspanyol savunmacı Victor Ruiz, ligin ikinci yarısındaki ilk maç olan Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelenin 62. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan Victor Ruiz cezalı duruma düştü.
Bu sezon 2. haftada oynanan Göztepe, 4. haftada oynanan Gaziantep ve 7. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören ve Gençlerbirliği mücadelesine ceza sınırında çıkan İspanyol savunmacı, gördüğü sarı kartla ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında takımını yalnız bırakan, Fenerbahçe deplasmanında da yedek bekleyen Ruiz, ikinci yarıya da cezalı olarak başlayacak.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Beşiktaş'ta Ruiz Sivasspor’a karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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