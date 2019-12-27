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27 Aralık 2019, Cuma
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'ta Ruiz ’a karşı yok

Beşiktaş'ta Ruiz Sivasspor’a karşı yok

karşısında 62. dakikada görerek cezalı duruma düşen İspanyol savunmacı , ligin ikinci yarısındaki ilk maç olan ’a karşı forma giyemeyecek.

'ın ile oynadığı mücadelenin 62. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan cezalı duruma düştü.

Bu sezon 2. haftada oynanan Göztepe, 4. haftada oynanan ve 7. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında gören ve Gençlerbirliği mücadelesine ceza sınırında çıkan İspanyol savunmacı, gördüğü sarı kartla ikinci yarının ilk maçında 'a karşı forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Kayserispor, Kasımpaşa ve maçlarında takımını yalnız bırakan, Fenerbahçe deplasmanında da yedek bekleyen Ruiz, ikinci yarıya da cezalı olarak başlayacak.

  1. 27.12.2019
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