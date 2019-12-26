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26 Aralık 2019, Perşembe
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üç hakemle görüşmeye başladı

Beşiktaş üç hakemle görüşmeye başladı

'ta başkan 'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında açıkladığı gibi, kulüp bünyesinde görevlendirmeyi düşündüğü 'da hakemlik yapmış İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Başkanı , düzenlediği basın toplantısında bir hakem gözlemcisini kulüpte göreve getireceklerini söylemişti. Sabah'ta yer alan habere göre Çebi'nin bu açıklamalarının ardından siyah-beyazlı yönetimin, geçmişte üst düzey hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Kulüp bünyesine katılacak olan hakemin görevi ise gözlem ve eğitim olacak. Beşiktaş'ın oynayacağı maçlara atanan hakemlerle ilgili hem maç öncesi hem maç sonrası raporlar sunacak, aynı zamanda yapılan hakem hatalarını bilirkişi olarak ortaya koyacak.

Hakemlerin saha içi kişisel yapısı ve kararlarıyla ilgili incelemeleri de yönetim ve teknik heyetle paylaşarak karar mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 10:40
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