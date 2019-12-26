Beşiktaş üç hakemle görüşmeye başladı
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında açıkladığı gibi, kulüp bünyesinde görevlendirmeyi düşündüğü UEFA'da hakemlik yapmış İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladığı ifade edildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında bir UEFA hakem gözlemcisini kulüpte göreve getireceklerini söylemişti. Sabah'ta yer alan habere göre Çebi'nin bu açıklamalarının ardından siyah-beyazlı yönetimin, geçmişte üst düzey hakemlik yapmış; İtalyan, Alman ve İngiliz üç adayla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.
Kulüp bünyesine katılacak olan hakemin görevi ise gözlem ve eğitim olacak. Beşiktaş'ın oynayacağı maçlara atanan hakemlerle ilgili hem maç öncesi hem maç sonrası raporlar sunacak, aynı zamanda yapılan hakem hatalarını bilirkişi olarak ortaya koyacak.
Hakemlerin saha içi kişisel yapısı ve kararlarıyla ilgili incelemeleri de yönetim ve teknik heyetle paylaşarak karar mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 10:40
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Beşiktaş üç hakemle görüşmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.