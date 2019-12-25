Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü! Burak Yılmaz...
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz idmana katılmadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcular Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı yarı sahada 3 takımla yapılan turnuva maçla tamamladığı ifade edildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen bir grup öğrencinin de antrenmanı izlediği, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 25.12.2019
- Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü! Burak Yılmaz...
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Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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