Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü! Burak Yılmaz... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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hazırlıklarını sürdürdü! ...

Beşiktaş Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü! Burak Yılmaz...

, 'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında 'yle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan idmana katılmadı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcular , Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı yarı sahada 3 takımla yapılan turnuva maçla tamamladığı ifade edildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen bir grup öğrencinin de antrenmanı izlediği, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi. , maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 25.12.2019
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