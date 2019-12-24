Transfer zirvesi
Siyah-Beyazlı idarecilerin basın toplantısının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüştüğü ve devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuştuğu bildirildi. İdareciler, basın toplantısı sonrası Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Yapılacak transferler için görüş alışverişi yapıldı.
Siyah-Beyazlı idarecilerin basın toplantısının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüştüğü ve devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuştuğu bildirildi. Ayrıca Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetimin, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacağı kaydedilirken, 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş, cuma günü sahasında G.Birliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular pas çalışması sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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