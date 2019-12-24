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24 Aralık 2019, Salı
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Transfer zirvesi

Siyah-Beyazlı idarecilerin basın toplantısının ardından 'yla görüştüğü ve devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuştuğu bildirildi. İdareciler, basın toplantısı sonrası Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Yapılacak transferler için görüş alışverişi yapıldı.

Siyah-Beyazlı idarecilerin basın toplantısının ardından 'yla görüştüğü ve devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuştuğu bildirildi. Ayrıca Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetimin, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacağı kaydedilirken, 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Öte yandan , cuma günü sahasında G.Birliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular pas çalışması sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı.

  1. 24.12.2019
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