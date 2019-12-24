Transfer zirvesi

Siyah-Beyazlı idarecilerin basın toplantısının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yla görüştüğü ve devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuştuğu bildirildi. Ayrıca Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetimin, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacağı kaydedilirken, 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş, cuma günü sahasında G.Birliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular pas çalışması sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı.