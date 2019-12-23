Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek

Yönetimi'nden Avcı'ya destek

Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek

deplasmanında 3-1 mağlup olan 'ta yönetimden 'ya destek geldi. Maçın hakemini hedef alan siyah-beyazlılar, yenilginin faturasını ve hakemlere çıkardı.

'in 16. haftasında 'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan 'ta yönetim, hakemleri hedef alırken 'ya destek oldu. Karşılaşmanın ardından Başkan 'nin ofisinde toplanan siyah-beyazlı idareciler, maçta yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, Avcı ve ekibinin bu şartlar altında yapabileceklerinin en iyisinin bu olduğu değerlendirmesini yaptı. Yönetimin yaptığı toplantının ardından Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından 'Bu Düzen Böyle Sürmeyecek' mesajlarının atılması da, yönetimin, hakem kararlarına verdiği tepkiyi ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci yarısında Vida'ya yapılan 2 hareketin yanı sıra N'Koudou'ya yapılan hareketin görselini paylaşan siyah-beyazlılar, bu pozisyonların penaltı olduğunu iddia ederek, hakem yönetimine tepki gösterdi.


YÖNETİM, AVCI'YLA BİR ARAYA GELECEK

Yapılacak olan basın toplantısının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla görüşecek olan yöneticiler, devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuşacak. Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetim, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacak. İlk yarıda Adem Ljajic ve Diaby'nin performanslarından çok memnun kalmayan teknik ekip ve idareciler, devre arasında 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için kolları sıvayacak.

  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Yönetimi'nden Avcı'ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN