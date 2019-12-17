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17 Aralık 2019, Salı
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Tek isabet 90’da

Tek isabet 90’da

'ın 'de devam eden iç sahada en uzun süre gol atma serisi Malatyaspor karşısında son buldu. Siyah- beyazlılar 35 maç sonra gol atamadı.

'ın 'de devam eden iç sahada en uzun süre gol atma serisi Malatyaspor karşısında son buldu. Siyah- beyazlılar 35 maç sonra gol atamadı. Beşiktaş'ın kalesine çektiği tek isabetli şut ise 90'da geldi. Burak'ın cılız kafa vuruşu kalecide kaldı.

  1. 17.12.2019
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