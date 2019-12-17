Tek isabet 90’da
Beşiktaş'ın Süper Lig'de devam eden iç sahada en uzun süre gol atma serisi Malatyaspor karşısında son buldu. Siyah- beyazlılar 35 maç sonra gol atamadı.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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