Tek isabet 90’da

Beşiktaş'ın Süper Lig'de devam eden iç sahada en uzun süre gol atma serisi Malatyaspor karşısında son buldu. Siyah- beyazlılar 35 maç sonra gol atamadı. Beşiktaş'ın Malatya kalesine çektiği tek isabetli şut ise 90'da geldi. Burak'ın cılız kafa vuruşu kalecide kaldı.