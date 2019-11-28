Son dakika: Mr. Ajax Beşiktaş'ta! Sjaak Swart kimdir? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Son dakika: Mr. Ajax 'ta! kimdir?

Son dakika: Mr. Ajax Beşiktaş'ta! Sjaak Swart kimdir?

Kulübü, Mr. Ajax lakaplı Hollandalı scout ekibi lideri ile el sıkıştı. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğlulları'nın görüşüp anlaştığı 81 yaşındaki tecrübeli adamı oyuncu keşfedip Beşiktaş'a yönlendirecek. Sporseverler de arama motorlarında Sjaak Swart'ın kim olduğuna dair ve Mr. Ajax lakaplı teknik adamla alakalı detaylı bilgi öğrenmek için araştırmalar yapıyor... Peki, Detaylar haberimizde...

Kulübü Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, scout ile anlaştı. Geçtiğimiz gün da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı.

Torunoğlulları, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Sjaak Swaart, bilinen lakabıyla Mr. Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük bir keyifti" ifadelerini kullanmıştı.

Swart, Beşiktaş adına da taramalar yapacak ve scout ekibinin belirlediği oyuncuları siyah beyazlı ekibe yönlendirecek.

SJAAK SWART KİMDİR?

3 Temmuz 1938 Hollanda doğumlu futbol adamı, yeşil sahalarda profesyonel olarak futbol oynamıştır. Ajax'ta orta saha ve kanat oyuncusu olarak görev yapan Hollandalı eski futbolcu. Ajax'ta kariyeri boyunca, yaklaşık 600 maça çıkmıştır.

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  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 15:30
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