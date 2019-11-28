Son dakika: Mr. Ajax Beşiktaş'ta! Sjaak Swart kimdir?

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, scout Sjaak Swart ile anlaştı. Geçtiğimiz gün Hollanda da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı.

Torunoğlulları, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Sjaak Swaart, bilinen lakabıyla Mr. Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük bir keyifti" ifadelerini kullanmıştı.

Swart, Beşiktaş adına da taramalar yapacak ve scout ekibinin belirlediği oyuncuları siyah beyazlı ekibe yönlendirecek.

SJAAK SWART KİMDİR?

3 Temmuz 1938 Hollanda doğumlu futbol adamı, yeşil sahalarda profesyonel olarak futbol oynamıştır. Ajax'ta orta saha ve kanat oyuncusu olarak görev yapan Hollandalı eski futbolcu. Ajax'ta kariyeri boyunca, yaklaşık 600 maça çıkmıştır.