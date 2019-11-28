Son dakika: Mr. Ajax Beşiktaş'ta! Sjaak Swart kimdir?
Beşiktaş Kulübü, Mr. Ajax lakaplı Hollandalı scout ekibi lideri Sjaak Swart ile el sıkıştı. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğlulları'nın görüşüp anlaştığı 81 yaşındaki tecrübeli futbol adamı oyuncu keşfedip Beşiktaş'a yönlendirecek. Sporseverler de arama motorlarında Sjaak Swart'ın kim olduğuna dair ve Mr. Ajax lakaplı teknik adamla alakalı detaylı bilgi öğrenmek için araştırmalar yapıyor... Peki, Sjaak Swart kimdir? Detaylar haberimizde...
Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, scout Sjaak Swart ile anlaştı. Geçtiğimiz gün Hollanda da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı.
Torunoğlulları, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "Sjaak Swaart, bilinen lakabıyla Mr. Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük bir keyifti" ifadelerini kullanmıştı.
Swart, Beşiktaş adına da taramalar yapacak ve scout ekibinin belirlediği oyuncuları siyah beyazlı ekibe yönlendirecek.
SJAAK SWART KİMDİR?
3 Temmuz 1938 Hollanda doğumlu futbol adamı, yeşil sahalarda profesyonel olarak futbol oynamıştır. Ajax'ta orta saha ve kanat oyuncusu olarak görev yapan Hollandalı eski futbolcu. Ajax'ta kariyeri boyunca, yaklaşık 600 maça çıkmıştır.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 15:30
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Hayalet adam Moses
Toplam 1
Yorum
ok buyuk hayal kirikligi gercekten.isla nin cezasi bittikten sonra dirar mosesten formayi alacaktir
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Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
Son dakika: Mr. Ajax Beşiktaş'ta! Sjaak Swart kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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