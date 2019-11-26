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Gençler için şansı

Gençler için Avrupa şansı

'ya veda eden 'ta , maçında genç isimlere şans vermeyi düşünüyor.

'ya veda eden 'ta , maçında genç isimlere şans vermeyi düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın Perşembe günü oynanacak mücadelede Utku, Necip, Roco, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Erdem, , Boyd, Güven ve Umut Nayir'i 11'de oynatmayı planlıyor.

  1. 26.11.2019
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