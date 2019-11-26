Beşiktaş Slovan Bratislava hazırlıklarına başladı
Konyaspor galibiyeti sonrasında 2 gün izin yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde karşılaşacakları Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bireysel antrenman yapan Victor Ruiz ve Atiba Hutchinson antrenmanda yer almadı.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching hareketleriyle başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas idmanıyla süren antrenmanda daha sonra taktik idmanına geçildi. Çalışma çift kale taktik maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek. İdman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve 1 futbolcu, saat 16.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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