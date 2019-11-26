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26 Kasım 2019, Salı
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hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Slovan Bratislava hazırlıklarına başladı

galibiyeti sonrasında 2 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 5. hafta mücadelesinde karşılaşacakları maçı hazırlıklarına başladı.

K Grubu 5. maçında 'yı konuk edecek olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. yönetiminde Ümraniye 'nde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bireysel antrenman yapan Victor Ruiz ve antrenmanda yer almadı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching hareketleriyle başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas idmanıyla süren antrenmanda daha sonra taktik idmanına geçildi. Çalışma çift kale taktik maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek. İdman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve 1 futbolcu, saat 16.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

  1. 26.11.2019
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