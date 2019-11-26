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26 Kasım 2019, Salı
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Atiba rakiplere geçit vermiyor

Atiba rakiplere geçit vermiyor

'ın 36 yaşındaki Kanadalı oyuncusu , karşısına girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanıp, 5 pas arası yapıp, 4 de top kaparak takımının en iyisi oldu.

'ın 36 yaşındaki Kanadalı oyuncusu , karşısına girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanıp, 5 pas arası yapıp, 4 de top kaparak takımının en iyisi oldu. Ayrıca yüzde 92 pas isabetinde bulundu. Girdiği 2 hava topu mücadelesini de kazanan siyah- beyazlı futbol abidesi, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösterdi. Kanadalı yıldızla devam edilip edilmeyeceğine sezon sonundaki görüşmede verilecek.

  1. 26.11.2019
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