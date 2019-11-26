65 şutta 1 gol!
Trabzon yenilgisinden sonra ligde Beşiktaş’ın kalesine gelen 65 şuttan 1’i gol oldu. Karius büyük takdir aldı.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'tan müthiş performans... Altıncı haftadaki 4-1'lik Trabzon yenilgisinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş kalesine çekilen 65 şutun sadece biri gol oldu. Bu da defans zaman zaman hata yapsa da Karius'un rakip forvetlere geçit vermediğinin kanıtı oldu. Beşiktaş yönetimi, Karius'un bonservisi konusunda Liverpool ile görüşmelerini sürdürürken, Alman file bekçisinin vereceği karar da bu transferde önemli bir rol oynayacak.
- 26.11.2019
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Arda Galatasaray'a gider''
- Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i
- Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti
- Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
-
Kral'a tam destek
Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
-
Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
65 şutta 1 gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.