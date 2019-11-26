65 şutta 1 gol!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'tan müthiş performans... Altıncı haftadaki 4-1'lik Trabzon yenilgisinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş kalesine çekilen 65 şutun sadece biri gol oldu. Bu da defans zaman zaman hata yapsa da Karius'un rakip forvetlere geçit vermediğinin kanıtı oldu. Beşiktaş yönetimi, Karius'un bonservisi konusunda Liverpool ile görüşmelerini sürdürürken, Alman file bekçisinin vereceği karar da bu transferde önemli bir rol oynayacak.