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26 Kasım 2019, Salı
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65 şutta 1 gol!

65 şutta 1 gol!

yenilgisinden sonra ligde ’ın kalesine gelen 65 şuttan 1’i gol oldu. büyük takdir aldı.

'ın Alman kalecisi Loris 'tan müthiş performans... Altıncı haftadaki 4-1'lik yenilgisinden bu yana 'de Beşiktaş kalesine çekilen 65 şutun sadece biri gol oldu. Bu da defans zaman zaman hata yapsa da Karius'un rakip forvetlere geçit vermediğinin kanıtı oldu. Beşiktaş yönetimi, Karius'un bonservisi konusunda ile görüşmelerini sürdürürken, Alman file bekçisinin vereceği karar da bu transferde önemli bir rol oynayacak.

  1. 26.11.2019
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