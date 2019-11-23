MAÇ SONUCU Konyaspor 0-1 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken, İttifak Holding Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti de beş maça çıktı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Beşiktaş 21 puana yükselerek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşirken, İttifak Holding ise 13 puanda kaldı.

AVCI KAZANAN 11'İ BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İttifak Holding Konyaspor karşısında ligin 11. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11'i sahaya sürdü.

Avcı, karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

AYKUT KOCAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise ligin 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçında Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengalia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'i sahaya sürdü.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya ve Bajic 11'iyle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

21. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi.

57. dakikada Diaby'nin sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

72. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in pasında, topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi

81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen topu önünde bulan N'Koudou'nun vuruşunda top Anicic'den döndü.