Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Hollanda diyor

Beşiktaş'ta herkes Oğuzhan Özyakup'a ne olacağını merak ediyor… Avcı'nın "Onun gibisini almak için 10-12 milyon vermemiz gerekir" dediğini iddia eden de var, "Gitsin" diyen de. Taraftarlar ise Oğuzhan'ı silmiş durumda. Eski kaptan ise yurt içinde kalmaktansa yurt dışına çıkmayı tercih ediyor. Yetiştiği Hollanda'dan bir takımla anlaşılması durumunda devre arasında zorluk çıkarmayacağını söylediği bile gelen bilgiler arasında.