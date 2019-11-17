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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Ocakta imzayı atacak
Süper Lig'de an itibarıyla 11. hafta tamamlanmış durumda. Ligin iki dişli ekibi Galatasaray ile Beşiktaş ilk yarıda sona yaklaşılırken transferde atağa kalkmıştı. Ancak dev kulüpler transferde karşı karşı geldi. Ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
17 Kasım 2019 Pazar 21:17
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Bu sezon ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
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Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıç yapan ancak hem lig hem de Avrupa'da kötü bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk potasına girdi.
Beşiktaş gibi yarıştığı iki kulvarda da istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray ise 11. haftada oynadığı Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girdi.
Süper Lig'de 11 haftanın sonunda Cimbom topladığı 19 puanla 6. sırada bulunurken; Beşiktaş ise 18 puanla 8. sırada yer aldı.
İlk yarıda kalan maçlarını minimum kayıpla bitirmek isteyen ve bir yandan da ocak ayı için çalışmalarını sürdüren iki ekip, bu kez transferde karşı karşıya geldi.