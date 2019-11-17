Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılarda istenilen gidişat yakalanamazken fatura, teknik direktör Fatih Terim tarafından oyunculara kesilmişti! Ocak ayında takımdaki büyük değişimi işaret eden Terim'in ciddi bir kadro operasyonu yapacağı öğrenilirken gelen son bilgi gündeme bomba gibi düştü. Sezon başında gelen oyunculardan bir çoğu göze giremezken biri hakkında sözleşme fesih kararı alındı. Peki, o isim kim? Terim hangi futbolcunun ara transferde acilen gönderilmesini ve takım planlarında kullanmayacağını yönetime iletti? İşte ayrıntılar...