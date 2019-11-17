Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılarda istenilen gidişat yakalanamazken fatura, teknik direktör Fatih Terim tarafından oyunculara kesilmişti! Ocak ayında takımdaki büyük değişimi işaret eden Terim'in ciddi bir kadro operasyonu yapacağı öğrenilirken gelen son bilgi gündeme bomba gibi düştü. Sezon başında gelen oyunculardan bir çoğu göze giremezken biri hakkında sözleşme fesih kararı alındı. Peki, o isim kim? Terim hangi futbolcunun ara transferde acilen gönderilmesini ve takım planlarında kullanmayacağını yönetime iletti? İşte ayrıntılar...

17 Kasım 2019 Pazar 15:48
Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Bu sezon kiraladığı futbolculardan istenen verimi alamayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ocak ayını işaret etmişti.

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Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Devre arasında gönderilecek futbolcular merak edilirken, gündeme son olarak bir isim geldi.

Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer operasyonu yapmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim, Nzonzi ve Lemina'dan memnun.

Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Çok büyük umutlarla gelmesine rağmen bir türlü beklenen performansa ulaşamayan oyuncu için ayrılık vakti geldi...

Sezon başında gelmişti... Galatasaray'dan son dakika fesih kararı!

Sezon başında transfer edilen ancak giderek gözden düşen oyuncuyla alakalı ayrılık kararı alındı.

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