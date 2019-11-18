Beşiktaş'ın yıldızı Milan'a önerildi!

Ocak ayı transfer dönemi için oyuncu listesi hazırlayan Milan'a, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'ın yıldız ismi önerildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Milano temsilcisi şimdilik bu öneriye sıcak bakmıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ara transfer dönemi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Milan'a, sürpriz bir ismin önerildiği ortaya çıktı.
İtalyan basınından Calciomercato, Beşiktaşlı yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin menajerler aracılığıyla Milan'a önerildiği ifade edildi.
Ancak bu teklifin Milan cephesinde olumlu yanıt bulmadığı kaydedilirken, İtalyan temsilcisinin listesinde Xhaka ve Camavinga isimlerin bulunduğu dolayısıyla Elneny'nin öncelik olmadığı belirtildi.
- 18.11.2019
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