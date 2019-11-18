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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'ın yıldızı 'a önerildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Milan'a önerildi!

Ocak ayı dönemi için oyuncu listesi hazırlayan 'a, menajerler aracılığı ile 'ın yıldız ismi önerildi. İtalyan basınında yer alan habere göre Milano temsilcisi şimdilik bu öneriye sıcak bakmıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ara dönemi için çalışmalarını dört koldan sürdüren 'a, sürpriz bir ismin önerildiği ortaya çıktı.

İtalyan basınından Calciomercato, Beşiktaşlı yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, 'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed 'nin menajerler aracılığıyla Milan'a önerildiği ifade edildi.

Ancak bu teklifin Milan cephesinde olumlu yanıt bulmadığı kaydedilirken, İtalyan temsilcisinin listesinde Xhaka ve Camavinga isimlerin bulunduğu dolayısıyla Elneny'nin öncelik olmadığı belirtildi.

  1. 18.11.2019
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