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01 Kasım 2019, Cuma
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kıymete bindi

Larin kıymete bindi

’ın 2.5 milyon euro satın alma bedeliyle ’e kiraladığı için Allman ekibi M’Gladbach 7.5 milyon euro’yu gözden çıkardı.

Siyah-beyazlıların 'e kiraladığı Cyle performansıyla parmak ısırtıyor. futbolcu attığı gollerin yanında asistleriyle de 'da birçok yıldızı geride bıraktı. Avrupa'nın önde gelen liglerinin de değerlendirmeye alındığı listede Larin yaptığı 6 asistle 6. sırada kendine yer buldu. Kanadalı oyuncunun ortaya koyduğu bu performans bir çok Avrupa kulübünün de dikkatini çekerken; golcü yıldıza ilk teklifin Bundesliga takımlarından M'Gladbach'tan geldiği öğrenildi. Eski yönetimin, 2.5 milyon euro'luk satın alma bedeli ile Waragem'e kiraladığı Kanadalı oyuncu için ekibinin bu opsiyonu kullanacağı ve ardından 7.5 milyon euro bedelle M'Gladbach'a satmayı hedeflediği öğrenildi.

  1. 1.11.2019
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