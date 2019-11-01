Larin kıymete bindi

Siyah-beyazlıların Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin performansıyla parmak ısırtıyor. Kanadalı futbolcu attığı gollerin yanında asistleriyle de Avrupa'da birçok yıldızı geride bıraktı. Avrupa'nın önde gelen liglerinin de değerlendirmeye alındığı listede Larin yaptığı 6 asistle 6. sırada kendine yer buldu. Kanadalı oyuncunun ortaya koyduğu bu performans bir çok Avrupa kulübünün de dikkatini çekerken; golcü yıldıza ilk teklifin Bundesliga takımlarından M'Gladbach'tan geldiği öğrenildi. Eski yönetimin, 2.5 milyon euro'luk satın alma bedeli ile Waragem'e kiraladığı Kanadalı oyuncu için Belçika ekibinin bu opsiyonu kullanacağı ve ardından 7.5 milyon euro bedelle M'Gladbach'a satmayı hedeflediği öğrenildi.