Derbi galibiyeti sürpriz değil

Beşiktaş'ın G.Saray'ı yenmesi bazı kesimlere göre sürpriz olsa da Abdullah Avcı'ya göre bu zafer çok normaldi. Derbi öncesindeki 9 haftada Beşiktaş, G.Saray'dan çok gol atmış (10/9), kalesinde daha az şut görmüş (10.9/10.4), daha yüksek pas yüzdesi ile oynamış (85.1/84.8) ve daha çok top çalmıştı (14.5/12.4). Avcı'ya göre G.Saray'ı, favori göstermek zaten normal değildi.

ALTERNATİFLER GÖREVE HAZIR

Teknik Direktör Abdullah Avcı, yavaş yavaş takımı oturtuyor. Tecrübeli hocaya göre tek eksik N'Koudou. Fransız oyuncunun da takıma katılmasıyla eksik kalmayacak. Solda Caner'le devam edecek, sağda ise N'Koudou'yu oynatacak. Roco ise formuyla sürekli sakatlanan Ruiz'i tehdit ediyor. Sezon başında gönderileceği iddia edilen Necip ise Avcı'nın jokeri. Umut Burak'ın en yakın rakibi.



KİM OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın derbi öncesi yaptığı konuşmanın oyunculara motivasyon sağladığı öğrenildi. Avcı'nın "Size şimdiye kadar hiç, 'aslanlarım, kaplanlarım' demedim. Ben o tip bir teknik adam değilim. Bu bir derbi. Kazanılır, kaybedilir, ama Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunuzu unutmayın. Kim olduğunuzu, bu formayı neden giydiğinizi herkese gösterin" konuşmasıyla futbolcuları etkilediği bildirildi.



BRAGA BİLETLERİ SATIŞTA

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K grubu 4. maçında Portekiz temsilcisi Braga ile 7 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Municipal de Braga Stadyumu'nda karşılaşacak. Deplasmandaki Braga maçı için Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan biletler satışa sunuldu. Deplasman tribünü bilet fiyatlarının 130 TL olduğu açıklandı.



BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Beşiktaş, resmi sitesinden yayınladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Başkan Ahmet Nur Çebi imzalı mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için daha güçlü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, 96 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."