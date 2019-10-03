Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? İşte adaylar ve son durum...
Olağanüstü genel kurul öncesinde Beşiktaş'ta başkan adayları belli olmaya başladı. Şu ana kadar 3 isim ön plana çıkarken, sürpriz isimlerin aday olup olmayacağı merak konusu... İşte Beşiktaş'taki son dakika haberleri...
Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde gözler başkan Fikret Orman'a çevrildi. Orman'ın yakın çevresine başkanlığı düşünmediğini ve aday olmayacağını söylediği gelen haberler arasında...
Başkan adayı olması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin seçim çalışmaları için kolları sıvadığı ve başvuru için mecburi olan 250 imza için de çalışma başlattığı biliniyor. 2. Başkanlık yaptığı dönemden yönetim kurulundaki isimlerle de görüş alış verişinde bulunan Çebi'nin yakın zamanda adaylığını açıklayacağı öğrenildi.
DİĞER ADAYLARIN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olağanüstü seçimde aday olması muhtemel olan İsmail Ünal da çalışmalarına devam ediyor. Camianın önde gelen isimleri ile görüşen Ünal'ın başkan adaylığı için başvurusunu yakın zamanda yapacağı öğrenildi. İsmail Ünal, özellikle nakit sorunu için çözüm arıyor.
Son seçimde 1617 oy alan Hürser Tekinoktay da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Kulüpteki ekonomik krizi çözebilmek için yeni projelerle kongre üyelerinin karşısına çıkacak olan Tekinoktay'ın 250 imza için girişimlere başladığı belirtildi.
Başkan Fikret Orman'ın aday olmaması durumunda, Beşiktaş'ın 3 adayla seçime gitmesi bekleniyor.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 10:42
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
tebrikler paris maçını kaybettik, seriyi, leminayı, andoneyi, falcaoyu nzonziyi kazandık. onları izlemek ayrı bir mutluluk. adamlar top cambazı çıktı.
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
büyük şans hepsi harikaydı ama, özellikle falcao nzonzi seri lemina andone gibi yeni oyuncuların hepsi süper çıktı. gs için gerçekten büyük şans.
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Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz
Toplam 2
Yorum
uzatın falco, lemna seri nzozi lindama, marco fequli belhnda marino nagtmo andone lines adem ömer babel in sözleşmelerinin uzatılmasını istiyoruz
Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? İşte adaylar ve son durum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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