Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? İşte adaylar ve son durum... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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'ta yeni başkan kim olacak? İşte adaylar ve son durum...

Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? İşte adaylar ve son durum...

Olağanüstü genel kurul öncesinde 'ta başkan adayları belli olmaya başladı. Şu ana kadar 3 isim ön plana çıkarken, sürpriz isimlerin aday olup olmayacağı merak konusu... İşte Beşiktaş'taki son dakika haberleri...

'ta 13 Ekim'de yapılacak öncesinde gözler başkan 'a çevrildi. Orman'ın yakın çevresine başkanlığı düşünmediğini ve aday olmayacağını söylediği gelen haberler arasında...

Başkan adayı olması beklenen 'nin seçim çalışmaları için kolları sıvadığı ve başvuru için mecburi olan 250 imza için de çalışma başlattığı biliniyor. 2. Başkanlık yaptığı dönemden yönetim kurulundaki isimlerle de görüş alış verişinde bulunan Çebi'nin yakın zamanda adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

DİĞER ADAYLARIN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olağanüstü seçimde aday olması muhtemel olan da çalışmalarına devam ediyor. Camianın önde gelen isimleri ile görüşen Ünal'ın başkan adaylığı için başvurusunu yakın zamanda yapacağı öğrenildi. İsmail Ünal, özellikle nakit sorunu için çözüm arıyor.

Son seçimde 1617 oy alan Hürser Tekinoktay da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Kulüpteki ekonomik krizi çözebilmek için yeni projelerle kongre üyelerinin karşısına çıkacak olan Tekinoktay'ın 250 imza için girişimlere başladığı belirtildi.

Başkan Fikret Orman'ın aday olmaması durumunda, Beşiktaş'ın 3 adayla seçime gitmesi bekleniyor.

Fikret Orman: Beşiktaş'a yakışır bir kongre olsun

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 10:42
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