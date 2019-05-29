En değerli kulüp Beşiktaş
Avrupa kulüplerinin değerlerini ölçen KPMG Football Benchmark siyah-beyazlı kulübün değerini ‘346 milyon euro’ olarak belirledi
Avrupa'da spor kulüplerinin analizlerini yapan KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın en değerli 32 kulübünü belirledi. Listeye Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray girerken, siyah-beyazlı ekip 23. sırada, sarı-kırmızılılar ise 32. sırada yer buldu. Listenin zirvesinde yer alan kulüp ise İspanyol ekibi Real Madrid oldu. Son 3 yıldır listede yer alan Fenerbahçe ise liste dışında kaldı. Beşiktaş yüzde 15'lik büyüme yaşarken değeri 346 milyon euro olarak belirlendi. Yüzde 26'lık küçülme kaydedilen Galatasaray'ın değeri ise 246 milyon euro olarak belirlendi. Listede Real Madrid 3 milyar 224 milyon euro'yla ilk sırada yer aldı.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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