Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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, maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor

, 'in 21'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

, 'in 21'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. İdmanda küçük oyunlar, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 7.2.2019 20:36
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