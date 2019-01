Burak 12 yıl sonra Beşiktaş forması ile taraftarın önünde

Galatasaray forması giydiği dönemde İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçında yaptırdığı penaltıdan dolayı siyah beyazlı taraftarların yıllarca bitmeyen öfkesini alan Burak Yılmaz, geçen sezon sırf bu tepkiler yüzünden Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Ancak Şenol Güneş'in yoğun ısrarlarıyla 1.5 sezon gecikmeli olarak Beşiktaş'a dönen Burak'ın şimdi siyah beyazlı taraftarlarla buluşmasının nasıl gerçekleşeceği büyük merak konusu. Teknik direktör Şenol Güneş'in tam anlamıyla kendi koruması altına aldığı ve her şeyine kefil olduğu Burak, ilk olarak geçen hafta deplasmanda oynanan Akhisarspor maçında deplasman tribününü dolduran Beşiktaş taraftarlarından bir kısmının tepkisini gördü. Tepki gösteren gruba geri kalan taraftarlar tezahüratla müdahale etse de; Burak haricindeki tüm futbolcuların tribüne çağrılması, maç öncesine damga vuran en önemli olay oldu.



TARAFTAR GRUPLARI ERZURUMSPOR MAÇINDA NE YAPACAK?

Şimdi; Cuma akşamı oynanacak B.B. Erzurumspor maçında 40 bin taraftarın Burak'a nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Aslında Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz ve taraftarların arasını bulmak için Şenol Güneş'in de içinde olduğu çalışmaları geçen haftadan bu yana yapıyor. Çarşı Grubu'nun ve tribün liderlerinin geçen hafta Ümraniye'de antrenmana alınarak takımla buluşturulması ve Şenol Güneş ile istişarede bulunmaları buna en canlı örnek. Burak'ı istemediklerini daha önceki dönemlerde net bir şekilde açıklayan Çarşı Grubu'nun, artık resmi olarak Beşiktaş'ın oyuncusu olan ve formasını giyen Burak için, Erzurumspor maçında olumsuz bir tezahürat yapmayı düşünmediği ve sadece takımı destekleyici tezahüratlar yapma kararı aldığı gelen bilgiler arasında. Burak'ın tribünlere çağrılıp çağrılmayacağı da ancak maç öncesinde belli olacak. Taraftar gruplarının bazılarının çağırmama bazılarının da açık bir şekilde destek verme eğiliminde olduğu hafta boyunca konuşulan konulardan ve hangisinin gerçekleşeceği maç öncesi belli olacak.



YÖNETİMİN DÜŞÜNCESİ: 'BÖLÜNME TAKIMA ZARAR VERİR'

Burak Yılmaz kanadında ise sakin bir bekleyiş var. Beşiktaş'a gelirken her türlü tepkiye hazır olduğunu ve bunu göğüsleyeceğini söyleyen golcü oyuncunun tek düşüncesi Erzurumspor maçında gol veya goller atarak takımına 3 puan kazandırmak. Beşiktaş yönetimi de Burak için çok büyük çapta tepki olacağını sanmıyor. Yönetim, şampiyonluk yarışının verildiği bir ortamda, oyunculara bireysel olarak verilecek tepkilerin ve tribünde yaşanacak bölünmelerin takıma çok büyük zarar vereceğini düşünüyor ve tüm taraftarı sadece Beşiktaş'ı desteklemeye çağırıyor. Siyah beyazlı yönetimin maçtan önce de bu yönde mesajlar yayınlaması bekleniyor.