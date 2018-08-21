Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Alvaro Negredo, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr ile anlaşmaya vardı. Negredo'nun yarın siyah-beyazlı takıma veda edeceği belirtildi. Al Nassr son olarak Fenerbahçe'den Giuliano'yu 10,5 milyon euro'ya transfer etmişti
Bein Sports Genel Yayın Yönetmeni Şansal Büyüka, İspanyol yıldızın yarın takımdan ayrılacağını açıkladı. Büyüka, "Alvaro Negredo için Beşiktaş % 95 ihtimalle Al Nassr'a satıldı. Yüzde 5 yanılma payı var. Yarın vedalaşıyor." ifadelerini kullandı.
Ligde ve Avrupa'da attığı 2 golle Kartal'ı ipten alan Negredo, dün oynanan Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Kulüp, menajerimle kontak halinde. Burada kararı verecek olan ben değilim" diyerek ayrılık mesajı vermişti.
- 20.8.2018 21:26
- Güncelleme: 21.8.2018 01:43
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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