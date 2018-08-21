Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ile anlaşma sağladı

    Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı

    'ın İspanyol yıldızı Alvaro , Ligi ekibi ile anlaşmaya vardı. Negredo'nun yarın siyah-beyazlı takıma veda edeceği belirtildi. Al Nassr son olarak Fenerbahçe'den Giuliano'yu 10,5 milyon euro'ya transfer etmişti

    'ta satış listesinin üst sırasındaki Alvaro yolcusu.

    Bein Sports Genel Yayın Yönetmeni Şansal Büyüka, İspanyol yıldızın yarın takımdan ayrılacağını açıkladı. Büyüka, "Alvaro Negredo için Beşiktaş % 95 ihtimalle 'a satıldı. Yüzde 5 yanılma payı var. Yarın vedalaşıyor." ifadelerini kullandı.

    Ligde ve Avrupa'da attığı 2 golle Kartal'ı ipten alan Negredo, dün oynanan Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Kulüp, menajerimle kontak halinde. Burada kararı verecek olan ben değilim" diyerek ayrılık mesajı vermişti.
    1. 20.8.2018 21:26
    2. Güncelleme: 21.8.2018 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN