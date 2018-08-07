Aras kiralandı! – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Aras kiralandı!

    Aras kiralandı!

    , şans bulamayan ’i ekibi Willem’e kiraladı. Genç oyuncu yeni takımıyla ilk idmanına dün sabah çıktı

    Kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden , bir isim ile daha yollarını ayırdı. Siyahbeyazlılar, kadroda şans bulamayan 'i ekibi Willem'e kiraladı. Genç oyuncu yeni takımıyla ilk idmanına dün sabah çıktı. Hollanda Ligi ekiplerinden Willem resmi internet sitesinden bu transferi resmen açıkladı. Beşiktaş'ta bu döneminde daha önce Fabri, , Matej Mitrovic ve Denys Boyko ile yollar ayrılmıştı. 2015-16 sezonun ikinci devresinde 'dan 1 milyon 300 bin euro'ya alınan Aras, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya 300 bin eiuro karşılığında kiralandı. 2016-17 sezonunda sadece 8 maçta oynadı, ancak bunun 3'ü U21 maçıydı. Ligdeyse sadece bir karşılaşmada 7 dakika süre aldı.

    1. 7.8.2018
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