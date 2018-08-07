Aras kiralandı!

Kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, bir isim ile daha yollarını ayırdı. Siyahbeyazlılar, kadroda şans bulamayan Aras Özbiliz'i Hollanda ekibi Willem'e kiraladı. Genç oyuncu yeni takımıyla ilk idmanına dün sabah çıktı. Hollanda Ligi ekiplerinden Willem resmi internet sitesinden bu transferi resmen açıkladı. Beşiktaş'ta bu transfer döneminde daha önce Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Denys Boyko ile yollar ayrılmıştı. 2015-16 sezonun ikinci devresinde Spartak Moskova'dan 1 milyon 300 bin euro'ya alınan Aras, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya 300 bin eiuro karşılığında kiralandı. 2016-17 sezonunda sadece 8 maçta oynadı, ancak bunun 3'ü U21 maçıydı. Ligdeyse sadece bir karşılaşmada 7 dakika süre aldı.