Şenol Güneş'in yeni yardımcısı İlhan Mansız’ın örnek davranışı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'in yeni yardımcısı ’ın örnek davranışı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in yeni yardımcısı <a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a>’ın örnek davranışı

    'ta önceki gün Guti ve , Güneş'le özel bir görüşme yaptı.

    'ta önceki gün Guti ve , Güneş'le özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam İlhan'a; "Şeref hoca, Guti, Miguel ve sen varsın. Bir kişi kulübenin dışında kalabilir. Ne diyorsun bu duruma?" deyince İlhan'ın Güneş'e "Hocam, önemli olan 'a hizmet etmek. Kulübede ya da dışarıda olmak sorun değil" yanıtını verdi. Bu yanıtın Güneş'i rahatlattığı ifade edildi.

    UZUN VADEDE FAYDALI OLACAKLAR
    Beşiktaş camiası, yeni yardımcılar Guti Hernandes ve 'a inanıyor. Siyah-beyazlılarda iki eski yıldızın Güneş'in yardımcılığına getirilmesi için, "Kısa vade de değil, uzun vadede 'e katkıları olacaktır. Önce Şenol hoca onlara tecrübesini aktaracaktır, daha sonra onların da Beşiktaş'a katkıları olacaktır" yorumları yapıldı.

    1. 13.7.2018
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