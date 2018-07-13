Beşiktaş'ta önceki gün Guti ve İlhan Mansız, Güneş'le özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam İlhan'a; "Şeref hoca, Guti, Miguel ve sen varsın. Bir kişi kulübenin dışında kalabilir. Ne diyorsun bu duruma?" deyince İlhan'ın Güneş'e "Hocam, önemli olan Beşiktaş'a hizmet etmek. Kulübede ya da dışarıda olmak sorun değil" yanıtını verdi. Bu yanıtın Güneş'i rahatlattığı ifade edildi.



UZUN VADEDE FAYDALI OLACAKLAR

Beşiktaş camiası, yeni yardımcılar Guti Hernandes ve İlhan Mansız'a inanıyor. Siyah-beyazlılarda iki eski yıldızın Güneş'in yardımcılığına getirilmesi için, "Kısa vade de değil, uzun vadede Şenol Güneş'e katkıları olacaktır. Önce Şenol hoca onlara tecrübesini aktaracaktır, daha sonra onların da Beşiktaş'a katkıları olacaktır" yorumları yapıldı.