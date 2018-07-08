Beşiktaş 2. Lig temsilcisi Siofok karşısında Love’la öne geçti. İkinci yarıda sistemi değiştiren Kartal, Csipro’nun golüne engel olamadı
Beşiktaş, Slovakya'da Macaristan 2. Lig takımlarımdan Siofok ile oynadığı ilk hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş'in ilk yarıda 4-4-2 dizilişiyle çıktığı ilk maçta Gökhan Töre etkili futbolu ve bir asistiyle ön olana çıktı. 30. dakikada Gökhan Töre'nin asistinde Love vücut çalımıyla topu filelere bıraktı: 1-0. Beşiktaş'ın ikinci yarıda sahaya çıktığı kadro sistem değişikliği ile geldi: 4-5-1.. Utku- Dorukhan, Fatih, Mitrovic, Adriano- Babel, Tolgay, Oğuzhan, Medel, Larin- Mustafa 11'iyle ikinci yarıyı oynayan Kartal hücum hattında zorlandı.. 80'de Csipro'nun voleyle beraberlik golü geldi.
YENİ TRANSFER TÖRE
Gökhan Töre sezonun yıldız transferi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tatilde 6-7 kilo vermiş kampa çakı gibi katıldı. Çok fit oluşunun yanısıra futbola da acıkmış. Bambaşka bir Gökhan Töre var. İstekli, arzulu.. Yeni bir meydan okuma yapıyor.. Solda başlayıp yeteri pas gelmeyince gelmeyince sağa geçti. Burada daha etkiliydi. Pas alamadığı için sinirlendi. 30'da Love'a çok akıllı bir asist yaptı. Böyle giderse kampın değil sezonun en iyisi olabilir. Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre hayırlı olsun...
NASIL OYNADILAR
GÖKHAN TÖRE
Çakı gibi. İstekli, arzulu. sahaya yansıttı. Solda başlayıp yop gelmeyince sağa geçti. Asist yaptı.. Takımın en iyisiydi.
VAGNER LOVE
Fazla top gelmedi. 2 forvetli sistemde Larin'le pozisyonunu yadırgadı. Töre'nin ara pasını affetmedi. Golü atarak kalitesini gösterdi.
DORUKHAN
Ön libero başladı sağ bek bitirdi. Çok yetenekli değil fakat çalışkan ve özgüveni yüksek. Böyle giderse iyi bir joker olabilir.
LENS
Karşılaşmada çok etkili değildi. İlk yarıda ayağına atılan sert bir tekmeden sonra oyundan düştü. Sahada adeta gezindi durdu.
LARİN
4-4-2 ye alışmaya çalıştı. Henüz bu sisteme hazır değil. İkinci yarı sola kaydı ama orayı yadırgadı. Daha çok yol alması lazım.
GURBETÇİLER AKIN ETTİ
Beşiktaş'ın dün Macar 2. Lig takımlarından Siofok ile oynadığı karşılaşmayı çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi. X Bionic tesislerinde oynanan karşılaşmayı tribünlerden izleyen siyah-beyazlılar futbolculara destek verdi. Taraftarlar maç sonunda ise yuncalırdan imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı
BUGÜN RAKİP GYİRMOT
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün TSİ 15.00'te Macar ekibi Gyirmot ile yapacak. Dün oynanan karşılaşmada her iki yarıda farklı sistemler deneyen teknik direktör Şenol Güneş'in kafasındaki sestemi oturtmaya çalıştığı belirtildi. Güneş'in bu maçta da çeşitli sistemler denemesi bekleniyor.
- 8.7.2018
-
Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
-
‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
-
Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Beşiktaş, Siofok ile yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.