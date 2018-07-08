Beşiktaş, Slovakya'da Macaristan 2. Lig takımlarımdan Siofok ile oynadığı ilk hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş'in ilk yarıda 4-4-2 dizilişiyle çıktığı ilk maçta Gökhan Töre etkili futbolu ve bir asistiyle ön olana çıktı. 30. dakikada Gökhan Töre'nin asistinde Love vücut çalımıyla topu filelere bıraktı: 1-0. Beşiktaş'ın ikinci yarıda sahaya çıktığı kadro sistem değişikliği ile geldi: 4-5-1.. Utku- Dorukhan, Fatih, Mitrovic, Adriano- Babel, Tolgay, Oğuzhan, Medel, Larin- Mustafa 11'iyle ikinci yarıyı oynayan Kartal hücum hattında zorlandı.. 80'de Csipro'nun voleyle beraberlik golü geldi.



YENİ TRANSFER TÖRE

Gökhan Töre sezonun yıldız transferi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tatilde 6-7 kilo vermiş kampa çakı gibi katıldı. Çok fit oluşunun yanısıra futbola da acıkmış. Bambaşka bir Gökhan Töre var. İstekli, arzulu.. Yeni bir meydan okuma yapıyor.. Solda başlayıp yeteri pas gelmeyince gelmeyince sağa geçti. Burada daha etkiliydi. Pas alamadığı için sinirlendi. 30'da Love'a çok akıllı bir asist yaptı. Böyle giderse kampın değil sezonun en iyisi olabilir. Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre hayırlı olsun...



NASIL OYNADILAR

GÖKHAN TÖRE

Çakı gibi. İstekli, arzulu. sahaya yansıttı. Solda başlayıp yop gelmeyince sağa geçti. Asist yaptı.. Takımın en iyisiydi.



VAGNER LOVE

Fazla top gelmedi. 2 forvetli sistemde Larin'le pozisyonunu yadırgadı. Töre'nin ara pasını affetmedi. Golü atarak kalitesini gösterdi.



DORUKHAN

Ön libero başladı sağ bek bitirdi. Çok yetenekli değil fakat çalışkan ve özgüveni yüksek. Böyle giderse iyi bir joker olabilir.



LENS

Karşılaşmada çok etkili değildi. İlk yarıda ayağına atılan sert bir tekmeden sonra oyundan düştü. Sahada adeta gezindi durdu.



LARİN

4-4-2 ye alışmaya çalıştı. Henüz bu sisteme hazır değil. İkinci yarı sola kaydı ama orayı yadırgadı. Daha çok yol alması lazım.



GURBETÇİLER AKIN ETTİ

Beşiktaş'ın dün Macar 2. Lig takımlarından Siofok ile oynadığı karşılaşmayı çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi. X Bionic tesislerinde oynanan karşılaşmayı tribünlerden izleyen siyah-beyazlılar futbolculara destek verdi. Taraftarlar maç sonunda ise yuncalırdan imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı



BUGÜN RAKİP GYİRMOT

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün TSİ 15.00'te Macar ekibi Gyirmot ile yapacak. Dün oynanan karşılaşmada her iki yarıda farklı sistemler deneyen teknik direktör Şenol Güneş'in kafasındaki sestemi oturtmaya çalıştığı belirtildi. Güneş'in bu maçta da çeşitli sistemler denemesi bekleniyor.