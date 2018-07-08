Beşiktaş, Siofok ile yenişemedi – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ile yenişemedi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/siofok?id=a3fc68d3-ec3f-4dbb-95d8-29c668c1e08c" class="" rel="tag">Siofok</a> ile yenişemedi

    2. Lig temsilcisi karşısında Love’la öne geçti. İkinci yarıda sistemi değiştiren , Csipro’nun golüne engel olamadı

    , Slovakya'da 2. Lig takımlarımdan ile oynadığı ilk hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. 'in ilk yarıda 4-4-2 dizilişiyle çıktığı ilk maçta etkili futbolu ve bir asistiyle ön olana çıktı. 30. dakikada 'nin asistinde Love vücut çalımıyla topu filelere bıraktı: 1-0. 'ın ikinci yarıda sahaya çıktığı kadro sistem değişikliği ile geldi: 4-5-1.. Utku- Dorukhan, Fatih, Mitrovic, Adriano- Babel, Tolgay, Oğuzhan, , Larin- Mustafa 11'iyle ikinci yarıyı oynayan hücum hattında zorlandı.. 80'de Csipro'nun voleyle beraberlik golü geldi.

    YENİ TRANSFER TÖRE
    Gökhan Töre sezonun yıldız . Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tatilde 6-7 kilo vermiş kampa çakı gibi katıldı. Çok fit oluşunun yanısıra futbola da acıkmış. Bambaşka bir Gökhan Töre var. İstekli, arzulu.. bir meydan okuma yapıyor.. Solda başlayıp yeteri pas gelmeyince gelmeyince sağa geçti. Burada daha etkiliydi. Pas alamadığı için sinirlendi. 30'da Love'a çok akıllı bir asist yaptı. Böyle giderse kampın değil sezonun en iyisi olabilir. Beşiktaş'ın Gökhan Töre hayırlı olsun...

    NASIL OYNADILAR
    GÖKHAN TÖRE
    Çakı gibi. İstekli, arzulu. sahaya yansıttı. Solda başlayıp yop gelmeyince sağa geçti. Asist yaptı.. Takımın en iyisiydi.

    VAGNER LOVE
    Fazla top gelmedi. 2 forvetli sistemde Larin'le pozisyonunu yadırgadı. Töre'nin ara pasını affetmedi. Golü atarak kalitesini gösterdi.

    DORUKHAN
    Ön libero başladı sağ bek bitirdi. Çok yetenekli değil fakat çalışkan ve özgüveni yüksek. Böyle giderse iyi bir joker olabilir.

    LENS
    Karşılaşmada çok etkili değildi. İlk yarıda ayağına atılan sert bir tekmeden sonra oyundan düştü. Sahada adeta gezindi durdu.

    LARİN
    4-4-2 ye alışmaya çalıştı. Henüz bu sisteme hazır değil. sola kaydı ama orayı yadırgadı. Daha çok yol alması lazım.


    GURBETÇİLER AKIN ETTİ
    Beşiktaş'ın dün Macar 2. Lig takımlarından ile oynadığı karşılaşmayı çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi. X Bionic tesislerinde oynanan karşılaşmayı tribünlerden izleyen siyah-beyazlılar futbolculara destek verdi. Taraftarlar maç sonunda ise yuncalırdan imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı

    BUGÜN RAKİP GYİRMOT
    Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün TSİ 15.00'te Macar ekibi Gyirmot ile yapacak. Dün oynanan karşılaşmada her iki yarıda farklı sistemler deneyen teknik direktör 'in kafasındaki sestemi oturtmaya çalıştığı belirtildi. Güneş'in bu maçta da çeşitli sistemler denemesi bekleniyor.

    1. 8.7.2018
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