Negredo bilmecesi

Beşiktaş'ta gözler yeni sezon öncesi yapılacak takviyelere çevrilirken, eldeki bazı oyunculara gelen teklifler de tek tek değerlendiriliyor. Siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunu da göz önünde bulundurduğu ve buradan gelecek gelirden mahrum kalma olasılığını da hesaba katarak bir yandan da yüksek maliyetli isimleri elden çıkarmayı planladığı kaydedildi. Akla ilk gelen oyuncu da İspanyol golcü Alvaro Negredo oldu.

SON KARAR MATADOR'UN

Beşiktaş, sezon başında bonservisini Valencia'dan aldığı oyuncu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2+1 yıllık sözleşme yapılan tecrübeli oyuncunun yıllık olarak aldığı 4 milyon 350 bin euro'luk ücret de dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü oyuncu için Çin ekibi Hebei China Fortune 6.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. 32 yaşındaki forvet, Çin ekibine gitmeyi kabul ederse teklife onay verilecek.



Negredo, özellikle G.Saray derbisinde kaçırdığı golle taraftarların tepkisi çekmişti