Negredo bilmecesi – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    bilmecesi

    Negredo bilmecesi

    forvetten beklediğini tam olarak alamayan siyah-beyazlılar ’den gelen 6.5 milyon euro’luk teklifi değerlendirmeyi düşünüyor

    'ta gözler yeni sezon öncesi yapılacak takviyelere çevrilirken, eldeki bazı oyunculara gelen teklifler de tek tek değerlendiriliyor. Siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumunu da göz önünde bulundurduğu ve buradan gelecek gelirden mahrum kalma olasılığını da hesaba katarak bir yandan da yüksek maliyetli isimleri elden çıkarmayı planladığı kaydedildi. Akla ilk gelen oyuncu da golcü Alvaro oldu.

    SON KARAR MATADOR'UN
    Beşiktaş, sezon başında bonservisini 'dan aldığı oyuncu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2+1 yıllık sözleşme yapılan tecrübeli oyuncunun yıllık olarak aldığı 4 milyon 350 bin euro'luk ücret de dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü oyuncu için ekibi Hebei China Fortune 6.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. 32 yaşındaki forvet, Çin ekibine gitmeyi kabul ederse teklife onay verilecek.

    Negredo, özellikle G.Saray derbisinde kaçırdığı golle taraftarların tepkisi çekmişti

    1. 11.5.2018
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