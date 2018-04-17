Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup'la nikah tazelenip, kontrat çekmecede bekliyor.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 07:09
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Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 1
Yorum
efe larin fenerbahçeyi bitirir
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Isla ilk seçenek
Toplam 5
Yorum
bahattin noldu aykut isla da yıldız ışığımı var.Futboldan anlayarak göndereceğin aklımıza yatmıyor da.İslayı takıma getiren sensin
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Rıza Çalımbay: "Çok ilginç bir maç oldu"
Toplam 3
Yorum
suat kucka oyundan çıkınca senin ön liberon kimdi ben göremedim kuckanın yerine neden beroyu koydun batuhanı neden koymadın
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