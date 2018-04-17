Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Dortmund'dan için 12 milyon Euro

    Dortmund'dan <a href="/index/oguzhan-ozyakup?id=fd358165-4635-49df-9bea-a3775fb53ab0" class="" rel="tag">Oğuzhan Özyakup</a> için 12 milyon Euro

    Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup'la nikah tazelenip, kontrat çekmecede bekliyor.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:09
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