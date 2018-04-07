Baştürk’ün favorisi Kartal – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Baştürk’ün favorisi

    Baştürk’ün favorisi Kartal

    ve B. Leverkusen'in unutulmaz futbolcusu , şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    ve B. Leverkusen'in unutulmaz futbolcusu , şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Baştürk, "'ın elenmesi zirvedeki takımlar için iyi olmadı. Beşiktaş şu anda sadece şampiyonluğa odaklandı. G.Saray, Terim'le farklı bir hava yakaladı. güçlü bir aday. Benim görüşüm; Beşiktaş futbolu ve kadrosuyla şampiyonluk yarışında favori" dedi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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