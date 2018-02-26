Ben de varım
Fenerbahçe karşısında geriye düşmesine karşılık Vida ile eşitliği sağlayan Kartal, Quaresma’nın iki golüyle tarihi bir galibiyete imza attı. Averajla 3. sıraya yerleşti
77. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu, müthiş trivelasıyla skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü yeniden Quaresma söyledi ve 90+4. dakikada kaydettiği golle skoru belirledi: 3-1. Bu son gol galibiyeti perçinlemekle kalmadı, Beşiktaş'ı Fenerbahçe'nin üstüne taşıdı. İki takım 44 puanda buluşurken siyah- beyazlılar ikili averajla 3. sıraya yerleşti. Ayrıca Beşiktaş, Başakşehir ile farkı 2'ye, Galatasaray ile 3'e düşürdü.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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