Ben de varım – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ben de varım

    Ben de varım

    karşısında geriye düşmesine karşılık Vida ile eşitliği sağlayan , Quaresma’nın iki golüyle tarihi bir galibiyete imza attı. Averajla 3. sıraya yerleşti

    Sonucu merakla beklenen Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-1. Maça konuk takım hızlı bir başlangıç yaparken Fenerbahçe 8. dakikada Fernandao'nun golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda kimlik değiştiren Beşiktaş, 49. dakikada Domagoj Vida'nın kafasıyla skoru 1-1'e getirdi. Golden sonra daha da yüklenen , Quaresma ile öne geçti.

    77. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu, müthiş trivelasıyla skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü yeniden Quaresma söyledi ve 90+4. dakikada kaydettiği golle skoru belirledi: 3-1. Bu son gol galibiyeti perçinlemekle kalmadı, Fenerbahçe'nin üstüne taşıdı. İki takım 44 puanda buluşurken siyah- beyazlılar ikili averajla 3. sıraya yerleşti. Ayrıca Beşiktaş, Başakşehir ile farkı 2'ye, Galatasaray ile 3'e düşürdü.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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