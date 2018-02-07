CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş SJ deplasmanda mağlup

    Beşiktaş SJ deplasmanda mağlup

    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son haftasında , deplasmanda Fransız temsilcisi Nanterre'ye 73-68 yenildi.

    Daha önce grup liderliğini garantileyen , 10 galibiyetle adını son 16 takım arasına yazdırdı. Nanterre ise 9. galibiyetini aldı ve grubu 3. sırada bitirerek son 16 turuna kaldı.

    Nanterre şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19'luk eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte etkili olan ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-33 önde gitti.

    Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte 59-49 önde kapatan Nanterre, final periyodunda da üstünlüğünü korudu ve sahadan 73-68'lik skorla galip ayrıldı

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş SJ deplasmanda mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN