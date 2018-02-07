Beşiktaş SJ deplasmanda mağlup
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Fransız temsilcisi Nanterre'ye 73-68 yenildi.
Daha önce grup liderliğini garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, 10 galibiyetle adını son 16 takım arasına yazdırdı. Nanterre ise 9. galibiyetini aldı ve grubu 3. sırada bitirerek son 16 turuna kaldı.
Nanterre şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19'luk eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyrekte etkili olan ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-33 önde gitti.
Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte 59-49 önde kapatan Nanterre, final periyodunda da üstünlüğünü korudu ve sahadan 73-68'lik skorla galip ayrıldı
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
taraftar Öedeme yapılacak mı değil , alacakları ödenecek mi ? Biraz TÜRKÇE, lütfen.
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
gs>fotomaç gs düşmanlığınızla yakında dibi boylayacaksınız kimse okumayacak sizi
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Kriz büyüyor
Toplam 34
Yorum
3 Temmuz=15 Temmuz Söylediğin, ortada duran apaçık bi gerçek.. Ama işte, onlar "gözleri var, görmezler."
Beşiktaş SJ deplasmanda mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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