;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Antalya- maçının bilet fiyatları açıklandı

    Antalya-<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçının bilet fiyatları açıklandı

    'un 18. hafta karşılaşmasında Antalya Stadı'nda oynayacağı maçı bilet fiyatları Vip tribün 250, batı tribün 100, doğu tribün 75, kale arkası 45, misafir takım taraftar tribünü de 50 lira olarak belirlendi.

    ekiplerinden 'un ikinci devrenin ilk maçında karşılaşacağı karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 21 Ocak'ta Antalya Stadı'nda oynanacak maçında Vip tribün 250, batı tribün 100, doğu tribün 75, kale arkası 45, misafir takım taraftarının tribününün de 50 liradan satılacağını duyurdu.

    'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında 18 Ocak'ta karşılaşacağı Kayserispor maçı biletlerinin de Vip 100, batı tribün 40, doğu tribün 20, kale arkası 10, misafir takım tribünün de 10 liradan satılacağını duyurdu.

    Biletlerin satışa çıktığı belirtildi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya- maçının bilet fiyatları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN