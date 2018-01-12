Antalya-Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı
Antalyaspor'un 18. hafta karşılaşmasında Antalya Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş maçı bilet fiyatları Vip tribün 250, batı tribün 100, doğu tribün 75, kale arkası 45, misafir takım taraftar tribünü de 50 lira olarak belirlendi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ikinci devrenin ilk maçında karşılaşacağı Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 21 Ocak'ta Antalya Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçında Vip tribün 250, batı tribün 100, doğu tribün 75, kale arkası 45, misafir takım taraftarının tribününün de 50 liradan satılacağını duyurdu.
Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında 18 Ocak'ta karşılaşacağı Kayserispor maçı biletlerinin de Vip 100, batı tribün 40, doğu tribün 20, kale arkası 10, misafir takım tribünün de 10 liradan satılacağını duyurdu.
Biletlerin satışa çıktığı belirtildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:40
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Novak seferi
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Yunus emre sel güzel nokta ama daha fazlası var bizin futbol kültürümüzde.Eksikleri sen söyle biz söyleyelim amma değişen sadece borçlar.
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Castillo için flaş karar: Satılabilir
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu Sezon başında kampın en iyisiydi.Kadroda yer bulamadı.Şimdi tam tersi olur.Castillo sorgulanamayacak kadar önemli bir futbolcu. Akıllı olun.
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 13
Yorum
Bomboş. Çalım atabilmek gol atmaya yada attırmaya yaramıyorsa, boşa yapılmış demektir. Bu da öyle bir oyuncu.
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