Beşiktaş'ın Osmanlıspor mesaisi sürdü
Beşiktaş, Süper Lig’in 16'ncı haftasında Osmanlıspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Çalışmalar yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:36
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 8
Yorum
klaus sloukas, çok iyi oyuncu, fakat bu maçta son dk.da yaptığı, yunan tk.ları ile yapılan maçlarda yaptığına hata mı diyeceğiz ne tesadüf .......
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
KFY FENERBAHÇEMİZİN İYİ GİDİŞİNİ DURDURMAK İÇİN YAPILAN HABERLER BUNLAR. BU SENE ŞAMPİYONLUĞUMUZ ENGELLENEMEZ.
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
JACKAL3550 Bu Tezgahın Faturasını Kım Odeyecek ,.Fenerbahce Klubunun En AZ 300 Mılyon Euro Kaybı Var,.Onemlı Olan Klup Kaybının Gıderılmesı ,.
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