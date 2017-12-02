Beşiktaşlıları çıldırtan kararlar!

Fernando'nun müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kala Oğuzhan, hakem Fırat Aydınus'tan penaltı bekledi ancak Aydınus ve yardımcıları oyunu devam ettirdi.





Pozisyondan sonra hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunan Oğuzhan Özyakup, ''Hocam vallahi billahi penaltıydı'' dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar da ''Pozisyon penaltı Allah belanı versin'' şeklinde Fırat Aydınus'a tepkide bulundu.







Bu pozisyonun devamında Babel'in şutunda yine penaltı itirazlarında bulunan Beşiktaşlılar bu itirazdan da sonuç alamadı. Aydınus devam kararı verdi.





*Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.



BELHANDA'NIN POZİSYONUNA DA DEVAM DEMİŞTİ!

Mücadelenin ilk dakikalarında sağ kanattan gerçekleşen Beşiktaş hücumunda Gökhan Gönül'ün açtığı orta Belhanda'dan döndü. Beşiktaşlılar bu pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak Aydınus devam kararı verdi.





