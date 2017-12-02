Beşiktaşlıları çıldırtan kararlar!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın 39. dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu.
Fernando'nun müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kala Oğuzhan, hakem Fırat Aydınus'tan penaltı bekledi ancak Aydınus ve yardımcıları oyunu devam ettirdi.
Pozisyondan sonra hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunan Oğuzhan Özyakup, ''Hocam vallahi billahi penaltıydı'' dedi.
Beşiktaşlı taraftarlar da ''Pozisyon penaltı Allah belanı versin'' şeklinde Fırat Aydınus'a tepkide bulundu.
Bu pozisyonun devamında Babel'in şutunda yine penaltı itirazlarında bulunan Beşiktaşlılar bu itirazdan da sonuç alamadı. Aydınus devam kararı verdi.
*Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.
BELHANDA'NIN POZİSYONUNA DA DEVAM DEMİŞTİ!
Mücadelenin ilk dakikalarında sağ kanattan gerçekleşen Beşiktaş hücumunda Gökhan Gönül'ün açtığı orta Belhanda'dan döndü. Beşiktaşlılar bu pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak Aydınus devam kararı verdi.
Beşiktaş cephesi, Belhanda'nın hareketi sonrası hakem Fırat Aydınus'a penaltı itirazında bulundu! pic.twitter.com/V24Cj5qx4K— Fotomaç (@fotomac) 2 Aralık 2017
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:36
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 5
Yorum
huseyin büyük başarıymış gibi diyor senden önceki başkanlar da rivayı satıp yapardılar ama satmadılar oranın parası bitince satacak ne kalacak.
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Neden Denayer'i tercih etti? Igor Tudor açıkladı!
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 UTANMASA GOMİSİ SOL BEK OYNATACAK
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Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Toplam 1
Yorum
dd patlama yapda orda yollasınlar seni çine sağlam paraya
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