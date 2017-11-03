Newcastle izledi

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın dikkatini çeken Cenk Tosun'a İngiltere'den bir talip daha çıktı. Premier Lig'in köklü takımlarından Newcastle United'in de Cenk'i bir süredir izlediği, son olarak da önceki akşam oynanan Monaco maçına bir temsilcisini yolladığı öğrenildi. Golcü futbolcunun menajerine de ulaşan İngiliz yöneticilerin golcü futbolcunun durumunu sordukları ve teklif yapmayı planladıklarını ilettikleri ifade edildi. Cenk'i Premier Lig'nden Crystal Palace da istiyor Tolgay ASLAN da listede BU arada Newcastle United'ın temsilcilerinin Cenk'i izlemek için geldikleri maçta Tolgay Arslan'ı da beğendikleri ortaya çıktı. İngiltere'ye dönüşlerinde kulüp yönetimiyle görüşecek olan temsilcilerin Tolgay'ın transferini de gündeme getirecekleri bildirildi.