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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fransa Ligue 1 PSG-Le Mans maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Le Mans maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. PSG, sahasında ligin yeni ekibi Le Mans'ı konuk ediyor. Futbolseverler ise PSG-Le Mans maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki PSG-Le Mans karşılaşması ne zaman? PSG-Le Mans maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 10:53
PSG-Le Mans maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Le Mans maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında PSG, evinde Le Mans'ı ağırlıyor. Geride kalan 5 haftada 8 puanla zirveden uzak kalan PSG, ligin yeni ekibi Le Mans karşısında hata yapmak istemiyor. Peki PSG-Le Mans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

PSG-LE MANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak PSG-Le Mans maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

PSG-LE MANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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