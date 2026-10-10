PSG-Le Mans maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında PSG, evinde Le Mans'ı ağırlıyor. Geride kalan 5 haftada 8 puanla zirveden uzak kalan PSG, ligin yeni ekibi Le Mans karşısında hata yapmak istemiyor. Peki PSG-Le Mans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

PSG-LE MANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak PSG-Le Mans maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

PSG-LE MANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.