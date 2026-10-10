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Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Kocaelispor, pazar günü oynayacakları maçla birlikte 43. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 13:09
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde "Dolmabahçe"de 21 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını iyi kullandı.

Rakibini 14 kez yenen Beşiktaş, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 50, Kocaelispor ise 23 gol attı.

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

LİGDE 12 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrıldı.

Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Takımlar arasında Süper Lig'de oynanan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

  • Sezon

  • Maç

  • Sonuç

  • 1999-2000

  • Beşiktaş-Kocaelispor

  • 1-0

  • 1999-2000

  • Kocaelispor-Beşiktaş

  • 1-2

  • 2000-2001

  • Beşiktaş-Kocaelispor

  • 3-2

  • 2000-2001

  • Kocaelispor-Beşiktaş

  • 1-1

  • 2001-2002

  • Beşiktaş-Kocaelispor

  • 4-2

  • 2001-2002

  • Kocaelispor-Beşiktaş

  • 0-2

  • 2002-2003

  • Beşiktaş-Kocaelispor

  • 2-1

  • 2002-2003

  • Kocaelispor-Beşiktaş

  • 0-5

  • 2008-2009

  • Beşiktaş-Kocaelispor

  • 5-2

  • 2008-2009

  • Kocaelispor-Beşiktaş

  • 1-3

  • 2025-2026

  • Beşiktaş-Kocaelispor

  • 3-1

  • 2025-2026

  • Kocaelispor-Beşiktaş

  • 0-1

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