Inter-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın

İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Inter, evinde Parma'yı ağırlıyor. Zirvenin ortağı Inter evinde hata yapmak istemezken, Parma ise alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki Inter-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

INTER-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Inter-Parma maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

INTER-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.