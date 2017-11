Kupada 5. Tur şovu

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 4. Tur maçları sona ererken, 5. Tur kura çekimi de A Spor ekranlarında gerçekleştirildi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. ÇİFT maç eleme usulüne göre yapılacak dev şölende ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, rövanş karşılaşmaları da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 16 müthiş karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise yine ATV, A Spor ve A Haber ekranlarında olacak.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

KURA çekimi öncesi tüm takımlara başarılar dileyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Turkuvaz Medya ve Ziraat Bankası'na teşekkürlerini sundu. Düşmez, "Ziraat Bankası'na, Turkuvaz Medya Grubu'na spora gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Hak edenin kazandığı, seyir zevki güzel, Türkiye'yi heyecana sürükleyen güzel bir turnuvanın devam etmesi temennimizdir" diye konuştu.



İŞTE EŞLEŞMELER









CENK ERGÜN: HEDEFİMİZ ÜST TUR

G.SARAY Sportif Direktörü Cenk Ergün, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Bld. ile eşleşmeleri sonrasında katıldıkları bütün maçları kazanma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Ergün, "Sivas Bld. ile eşleştik yanılmıyorsam daha önce eşleşmemiştik ama amacımız bu turun sonunda onları eleyip bu turun üstüne çıkmak olacaktır" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'NİN OLDUĞU HER YERDE HEDEF KUPADIR"

F.BAHÇE yöneticisi Metin Doğan, TFF 1. Lig'den Adana Demirspor'la eşleşmeleriyle ilgili Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisiyle mücadele edeceklerini belirtti. Doğan, "F.Bahçe'nin olduğu yerde hedefler hep kupalardır. İnşallah Adana Demirspor karşısında oynayacağımız turu istediğimiz neticeyle geçeriz. Finale kalıp kupayı alma hedefindeyiz" dedi.



"BEŞİKTAŞ FORMASININ HER ZAMAN HEDEFİ VARDIR"

KURA çekimine katılan Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, Manisaspor'la eşleşmelerini iklim yönünden de değerlendirip iyi bir kura olarak niteledi. Atalay, "Burada oynayacağımız takımlarla kış mevsiminde iklim konusunda farklı olma durumu vardı. Manisa olması iyi oldu. 'Bu kupa Beşiktaş'ın hedefi değildir' diyemeyiz. Beşiktaş formasının her zaman hedefi vardır" ifadelerini kullandı.



"KİM ÇIKARSA ÇIKSIN FARK ETMEZ"

TRABZONSPOR'A yeni bir hava katan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kupada Erzurumspor'la eşleşmelerini şu sözlerle değerlendirdi: "Kupada kim çıkarsa çıksın fark etmez. Kupada da iddiamızı sürdürmek istiyoruz pek tabi ki. Kurada iyi bir takım çıktı. Kupayı kazanmak hedefimiz o nedenle turu geçen taraf olmak istiyoruz" diye iddialı konuştu