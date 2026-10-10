Manchester United-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Manchester United, evinde Tottenham'ı ağırlıyor. 5 hafta sonunda 5 puanla 11. sırada yer alan Manchester United, 2 puanla 20. sırada yer alan Tottenham karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Manchester United-Tottenham maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.