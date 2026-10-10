Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dev geliri açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde...

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Genel kurulda kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezonki sportif başarıları, projeler ve finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Özbek, "Galatasaray'a yakışır bir toplantı olacağına da inanıyorum. Yaklaşık 5 ay önce bana ve arkadaşlarıma 3. dönem bu onurlu görevi verme fırsatı verdiniz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur, mutluluk, heyecan duyduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Erkek futbol takımının Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazandığını hatırlatan Başkan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak Avrupa'daki başarı hedefimizi bir adım daha ileriye taşıdık. Barcelona maçı arefesinde başta Okan hocamız olmak üzere futbolcularımıza, teknik ekibimize destek alkışı gönderiyoruz. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da önemli başarılara imza atma hedefimiz var. Bu amaçla şampiyon olan takımımız koruyarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız" diye konuştu.

Erkek basketbol takımında bu sezona önemli hedeflerle başladıklarını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, "NBA Europe projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içerisinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üste seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır. Kadın basketbol takımımız geçen sezon Euroleague ve Türkiye Ligi'nde final oynadı. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Voleybol branşındaki hedefleri açıklayan Dursun Özbek, "Erkek voleybol takımımız Efe Ligi'nde geçen sene de final oynadı. Bu branşımızda artık şanssızlığımız kırıp, uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimiz inanıyorum. Kadın takımımız, namağlup CEV Cup'ta şampiyon oldu. Bu sezon da önemli hedeflerle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"102 KUPA VE BİN 84 MADALYA KAZANDIK"

Diğer branşlardaki başarılara da değinen Başkan Özbek, "2 bin 89 sporcumuzla toplam 102 kupa ve bin 84 madalya kazandık. Bu önemli başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, yöneticilerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray forması giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

"FLORYA PROJESİ YAKLAŞIK 300 MİLYON DOLAR CİVARINDA PARA GETİRECEK"

Florya Konut projesindeki son durumu aktaran sarı-kırmızılıların başkanı, şunları söyledi:

"Bu Florya projesinden alınan 50 milyon Dolar ön ödemeyle ile Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık. Vadesi geçmiş borçlarımızın da bir bölümünü ödedik. Florya'daki arsa toplamda 65 dönüm. Bu 22 dönümü geçmişte Galatasaray'ın tapusundaki bir arsa. Galatasaray'a kazandıranlara teşekkür ediyorum. 43 dönümü de bizim yönetimimiz döneminde Emlak Konut'tan alınarak Galatasaray'a tapu edilmiştir. 65 dönümlük Galatasaray arsasında sizlerden aldığımız yetkiyle bir proje geliştirdik. Bu projeyle yaklaşık 300 milyon dolar civarında asgari Galatasaray'a para getirecek bir proje olarak Nivak firması ile hasılat paylaşımı anlaşması imzaladık. Avans olarak 50 milyon dolar aldık. Bununla da Bankalar Birliği'ni kapattık ve vadesi geçmiş bazı borçları ödedik. Yaklaşık daha asgari 250 milyon dolar daha alacağımız orada duruyor. Çok daha fazlası Galatasaray'a gelecek. Florya'yı, Riva'yı sattılar gibi yaklaşımlar oluyor. Size soruyorum, durum böyle mi? Ben ve arkadaşlarım, yaptığımız bu projelerle gurur duyuyoruz."

Florya'da konut projesine dahil olmayan 19 bin 250 metrekarelik bir alana spor tesisi kurmayı planladıklarını belirten Dursun Özbek, "Bu alan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübümüze tahsis edildi. Bu yapılacak tesisimizde efsane Metin Oktay adını yaşatacağız. Tesisinin inşaatına 2027 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz" dedi.

"KEMERBURGAZ'DA İKİNCİ FAZ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin, Türkiye'nin önemli tesislerinden olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, "İkinci faz için çalışmalarımız devam ediyor. Ruhsat sürecinde sona geldik. Önümüzdeki hafta almayı bekliyorum. En kısa zamanda inşaata başlamayı ve bitirmeyi planlıyoruz. Her şeyi ayarlandı, hazır. Buradaki gecikmedeki tek sıkıntımız ilçe belediyesindeki durumdu" diye konuştu.

Aslantepe Projesi, tüm branşları bir çatı altında toplamak istediklerini hatırlayan Özbek, "Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız. Şu anda projede saha hazırlığı çalışmaları devam ediyor. İlk aşamada kulüp yönetim ve bağlı idari birimlerinin tamamlayacak binalara en kısa sürede taşınması planlanmaktadır. Projenin finansmanı için 10 yıl vadeli, 3 yıl geri ödemesiz proje kredisi oluşturduk" şeklinde konuştu.

"LOCALARIMIZDA UYGUN OLANLARA 600 KOLTUK EKLEDİK"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki yenilemelere de değinen sarı-kırmızılıların başkanı, "Led ve skorboard alanımızı bin 743 metrekareye çıkararak önemli gelir kalemi yaptık. Basın tribününü yeniledik. Maç izleme deneyimini daha kaliteli hale getirmek için localarımızda yenilemeye başladık. Localarımızda uygun olanlara 600 koltuk ekledik. Burada ilave gelir yaptık. Stadımızda yeni şampiyonluklar kutlamayı bekliyoruz, umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"23.8 MİLYAR LİRA İLE HASILAT REKORU KIRDIK"

Konsolide 23.8 milyar lira ile kulüp hasılat rekoru kırdıklarını belirten söyleyen Dursun Özbek, "Bu rekor hasılat rakiplerimizle aramızdaki farkı her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Bu rekorda emeği geçen tüm Galatasaraylılara teşekkür ederim. Kombine, loca, VIP, günlük bilet satışından elde ettiğimiz hasılat 101 milyon euroya çıktı. 2025-2026 sezonunda göre ufak düşüşle 42 bin seyirci ve yüzde 78 doluluk oranına ulaştık" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON 100 BİN FORMA SATTIK"

Mağazacılıkta 126 milyon euro ciroyla rekor kırdıklarını aktaran Özbek, "Geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satışıyla kendimize koyduğumuz 1 milyon hedefini aştık. 5.1 milyon adet ürün sattık. Bu son yılda 3 katına çıktık. Caffe il Gala için ilk konsept mağazamızı Mecidiyeköy'de kiraladık. En kısa sürede açacağız. Sponsorluklarımız son 4 senede 23 milyon eurodan, 109 milyon euroya çıkarak büyük bir rekor kırıldı" diye konuştu.

"UEFA'DAN 63 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK"

UEFA gelirlerinde de yine rekor olduğunu ifade eden Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte 63 milyon euro gelir elde ettik. Bu başarı umuyorum ki bu sene de devam edecek. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa kulüpler finansal ve yatırım raporunda toplamda gelirde Avrupa'da bin 500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Yayın gelirlerimiz Avrupa'ya göre düşük olmasından dolayı ilk 10'da olmamız gerekirken, orada değiliz. Tüm futbol kulüpleri için hayatı bir önem taşıyor. Yayın gelirlerinin, Avrupa kulüpleri için ne kadar önemli olduğunu geçen hafta katıldığım Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında başkanlar düzeyinde değerlendirme fırsatım oldu. Yeni seçildiğim Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kurulunda hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu temsil etmek gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

"CEFERİN YATIRIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında konuşma fırsatı olduğunu aktaran Özbek, "Yaptığım görüşmede kendisi, Galatasaray'ın son dönemde futbolda hem tesis, hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu söyledi. Avrupa Kulüpler Birliği'nin 136 üyesinin oylarıyla seçildiğim bu görev ve bana gösterdikleri teveccüh, Galatasaray markasının Avrupa'da ne kadar önemli ve değer verilen bir konuma geldiğini gösteriyor. Bu başarı hepimizin" dedi.

"366 MİLYON EURO İLE TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ KADROSUNU OLUŞTURDUK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadro değerinin zamanla arttığına dikkat çekerek, "Göreve geldiğimiz 2022'de 113 milyon euro olan bonservisi bize ait futbolcu portföyümüzün değerini bugün 366 milyon euro'ya çıkararak Türkiye'nin en değerli kadrosunu oluşturduk. Yaptığımız bu yatırımlar sadece Galatasaray'ın marka değerini arttırmakla kalması aynı zamanda rakiplerimize de örnek oldu. Onların da iyi futbolcular transfer etmesini sağlayarak Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

"TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 31.4 MİLYAR LİRA"

Başkan Özbek, toplam varlıkların 47 milyar lira, toplam yükümlülüklerinin de 31.4 milyar lira olduğunu açıklayarak, "Varlıklarımızın toplamı, yükümlülüklerimizden 15.6 milyar lira daha fazladır" ifadelerini kullandı.

"2022'DE DEVRALDIĞIMIZ İLE BUGÜNKÜ GALATASARAY ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK VAR"

Geride kalan 4 senede sportif başarıyı mali başarıdan, mali başarıyı da tesisleşmeden ayrı görmediklerini vurgulayan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir taraftan şampiyonluk kazanırken, diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini de inşa etmeye çalıştık. Elbette hatalarımız olmuştur, eksiklerimiz de vardır. Daha yapacak çok işimizin olduğunu da biliyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz, 2022'de devraldığımız Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok büyük fark var. Bunu yönetim kurulu olarak tek başımıza yapmadık, sporcularımızın, teknik ekibimizin, çalışanlarımızın, sponsorlarımızın, üyelerimizin, büyük taraftarımızın da emeği var. Önümüzde yeni bir dönem, aşılması gereken tarihi bir eşik var. Bu eşiği başarıyla birlikte geçmek için en fazla ihtiyacımız olan şey de birlik ve beraberliktir. Söz konusu Galatasaray olduğunda hepimizin ortak paydası aynıdır. 4 yılda birlikte neleri başarabildiğimizi hepimiz gördük. Şimdi önümüzde çok daha büyük hedef var. Bunun için birbirimize de ihtiyacımız var. Biz bir olduğumuzda Galatasaray'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını da biliyorum. Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra birlikte başaracağız. Galatasaray'ı, Türkiye'de daha güçlü, Avrupa'da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ortak sevdamız Galatasaray."

Özbek ayrıca konuşmasında Galatasaray Adası, Kalamış tesisleri, Riva projesi, Mecidiyeköy Leo Residences ve yaptıkları toplumsal faaliyetlerle ilgili de bilgiler verdi.