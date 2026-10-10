Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek milli aradan 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görere oyun dışı kaldı. Trio ekibi, Uruguaylı futbolcunun kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 12:04
Kasımpaşa'nın 68. dakikada Rak-Sakyi ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Mücadeleye dair en çok konuşulan anı ise Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon oldu.
Uruguaylı futbolcu, VAR incelemesi sonrası 63. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Trio ekibi, Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonla birlikte mücadelenin diğer tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...
YUNUS AKGÜN'ÜN YERDE KALDIĞI POZİSYON PENALTI MI?
Aleks Taşçıoğlu: "Bir penaltı beklentisi var. Albert burada çok hızlı bir şekilde geriye dönüyor ve top ile Yunus arasında pozisyon alıyor. Yunus'a herhangi bir teması yok. Yunus sonrasında temas yaratıyor. Halil Umut Meler pozisyonu doğru bir şekilde devam ettiriyor. Penaltı yok, karar doğru."
Bülent Yıldırım: "Penaltı yok, hiç şüphem yok."
Seçim Demirel: "Yer alma mücadelesi esnasında teması gerçekleştiren Yunus, devam kararı doğru."
DAVINSON SANCHEZ'İN POZİSYONUNDA SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: "Bariz gol şansının kriterleri malum: Kaleye olan mesafe, atağın genel olarak yönü, topun kontrolü, kontrol olasılığı, savunma ve hücum oyuncularının konumu ve sayısı. Şimdi burada bir kere mesafe çok uzak. Kaleye mesafe 60 metre. Burada değişik değişik hücum atraksiyonları olabilir. Faul olsun, hemen kademedeki oyuncu kaleciye doğru pas yapacak. Hemen olayın içinde bir oyuncu var. Benim için bir bariz gol şansı söz konusu değil çünkü kaleye olan mesafe çok uzak. Davinson Sanchez'in şu sağ kramponu, boşluğa geliyor ve yerdeki ayağı rakibin bileğini süpürüyor, bozuyor, kontrolsüzlük yapıyor. Eğer rakibi durdurmak için gelen bu sağ kramponun tabanı rakibe temas etse tereddütsüz kırmızı kart olur. Benim için bu pozisyon sarı kart yeterli. Bariz gol şansı yok ve faul; kontrolsüz faul."
Alex Taşçıoğlu: "Kesinlikle faul. Biraz önceki açıdan anlattığı gibi ayak gelmiş olsa, oradaki tabanı Kasımpaşalı Ali Yavuz'a gelmiş olsa kartın rengini farklı konuşabilirdik ama burada Davinson'un diziyle Ali Yavuz'un dizine yapmış olduğu bir kontrolsüz müdahale var. Oradaki sarı kart kararı doğru. Bariz gol şansı kriterlerinden de kaleye olan mesafesi... Şimdi Ali Yavuz burada topu atmış olsa ve o hızla devam edecek olmuş olsa belki tartışabiliriz orada ama yine burada hemen önüne düşen ve arkasından da gelen Torreira var. Bundan dolayı ben bariz gol şansı olduğunu düşünmüyorum. Kontrolsüz müdahaleden dolayı sarı kart kararı benim için de yeterli."
Seçim Demirel: "Çok kontrolsüz bir hareket. Sarı kart. Kırmızı kart olmaz çünkü bariz gol şansı kriterleri oluşmamış."
TORREIRA'YA ÇIKAN KIRMIZI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: "Hakemin sarı kart kararını anlıyorum. Çünkü Torreira burada iki hamle yapıyor, ikincisini gören hakem kadrajda Barış Alper'i görüyor, rakip oyuncunun kademeye gireceğini düşünüp sarı kart görüyor. Ekran başında bizim gibi izleyen video hakem ise Torreira'nın sol diziyle yaptığı ilk hamleyi görüyor, ilk faul esnasında ise bütün kriterlere baktığınızda bariz gol şansını görüyor, müdahil oluyor. İki ihlal vardı, ilkinde bariz gol kriterlerinin hepsi oluşmuştu. Kırmızı kart kararı %100 doğru, VAR müdahalesi doğru."
Aleks Taşçıoğlu: "İlk temasta faul olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında ise ilk temas önemli, burada bariz gol şansının tüm kriterleri var. VAR müdahalesi doğru, kırmızı kart kararı doğru."
Seçim Demirel: "Sahadaki hakemin kararının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bariz gol kriterlerinin hepsi de oluşuyor. VAR müdahalesi doğru, %100 kırmızı kart. Burada tek vuruşta gol olabilecek bir pozisyon var, dolayısıyla kırmızı kart kararı doğru."
GALATASARAY'IN KIRMIZI KART BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: "Doğru. Arkadan bir açıdan izliyor hakem. Kerem inanılmaz riskli bir müdahalede bulunuyor. Kramponun tabanı oturmuyor. Eğer diz sert şekilde olsa ve müdahale otursa... Etki ve yoğunluk yok. Sarı kart sınırında kalmış. Hakem doğru karar vermiş."
Aleks Taşçıoğlu: "Kerem Demirbay çok riskli gelmiş. Orada güç transferi tam olarak kalmamış, sürtme şeklinde gerçekleşmiş. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesindeki gibi olmuş olsa kırmızı olurdu fakat burada sıyırma var. Sarı kart doğru ama riskli bir müdahale."
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