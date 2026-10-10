Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftası kritik bir maça sahne olacak. Arda Güler'li Real Madrid sahasında Villarreal ile kozlarını paylaşacaklar. Real Madrid'in ev sahibi olacağı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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REAL MADRID-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Villarreal maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 22.00'da oynanacak.

REAL MADRID-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Villarreal maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.