CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede Marco Asensio'nun ilk 11'de yer alıp almayacağını merak ederken İsmail Kartal'ın ilgili kararını verdiği, öte yandan takımın yıldız oyuncularından bir tanesini bu maçta yedek kulübesine çekeceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 12:37
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig maçında Fenerbahçe 32 kez kazanırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 48 maçta 112 gol atarken kalesinde 49 gol gördü.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Rize'deki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 24 maç oynadı. Rize'deki 14 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 57 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 27 gol sevinci yaşattı.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da, 2021-22 sezonunda da deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Geçen sezon Rize'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı mücadele, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Son 17 maçta tek beraberlik

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligde oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerken, mücadelenin 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakalamıştı.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

ASENSIO'NUN İLK 11'E DÖNMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sakatlığını atlatan İspanyol orta sahayı Rize deplasmanında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor. Asensio, sarı-lacivertli formayla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıkmıştı.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra yapılan itirazların ardından 6 aya düşürüldü. Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşısında forma giyebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından formasına kavuşacak.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

TEK EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maça tek eksikle çıkacak.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün menisküsnde yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

SKRINIAR YEDEK KULÜBESİNE

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak yoğun bir maç temposundan geçti. Takıma yorgun dönen 31 yaşındaki stoper için teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Tecrübeli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu olası sakatlık riskine karşı Rizespor deplasmanında dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Skriniar'ın yokluğunda Nathan Ake ile Kojo Oppong'un savunmanın merkezinde yan yana görev yapması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ...

İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Kerem, Asensio, Greenwood, Vedat Muriç

F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan fon iddiaları üzerinden muhalefete tepki: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
F.Bahçe Brahim Diaz için kesenin ağzını açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, Rize maçına hazır! F.Bahçe, Rize maçına hazır! 16:03
Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi sürüyor! 16:01
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
Daha Eski
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24