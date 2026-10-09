İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede Marco Asensio'nun ilk 11'de yer alıp almayacağını merak ederken İsmail Kartal'ın ilgili kararını verdiği, öte yandan takımın yıldız oyuncularından bir tanesini bu maçta yedek kulübesine çekeceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı 11'i...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 12:37
Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da, 2021-22 sezonunda da deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Geçen sezon Rize'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı mücadele, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.
Son 17 maçta tek beraberlik
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligde oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerken, mücadelenin 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakalamıştı.
ASENSIO'NUN İLK 11'E DÖNMESİ BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın sakatlığını atlatan İspanyol orta sahayı Rize deplasmanında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor. Asensio, sarı-lacivertli formayla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıkmıştı.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra yapılan itirazların ardından 6 aya düşürüldü. Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşısında forma giyebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından formasına kavuşacak.
TEK EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maça tek eksikle çıkacak.
Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün menisküsnde yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.
SKRINIAR YEDEK KULÜBESİNE
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak yoğun bir maç temposundan geçti. Takıma yorgun dönen 31 yaşındaki stoper için teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu.
Tecrübeli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu olası sakatlık riskine karşı Rizespor deplasmanında dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Skriniar'ın yokluğunda Nathan Ake ile Kojo Oppong'un savunmanın merkezinde yan yana görev yapması bekleniyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ...
Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Kerem, Asensio, Greenwood, Vedat Muriç
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