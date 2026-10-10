Chelsea-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Chelsea, evinde Bournemouth'u ağırlıyor. 5 hafta sonunda 7 puanla 10. sırada yer alan Chelsea, 3 puanla 17. sırada yer alan Bournemouth karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Chelsea-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Chelsea-Bournemouth maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.