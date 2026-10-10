A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Takım Teknik Dİrektörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından milli takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. TFF'nin önceliği yerli teknik direktöre verdiği öğrenilirken, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile başarılı bir performans sergileyen Arda Turan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 13:36
Olağanüstü genel kurula gidilmeyeceği ve seçimin beklenildiği gibi 2027'de yapılacağı ifade edildi.
5 İSİM İSTİFA ETTİ
Ancak TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan, Murat Şahin ve Esma Ersin istifa etti. Daha önce istifasını veren iki asil üyenin yerine, yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı. Görevini bırakan Abdullah Ayaz'ın genel sekreter koltuğu, Serdar Yıldız'a verildi.
En çok merak edilen konu ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumuydu.
Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi ve oynanan futbolun umut vermemesi sebebiyle İtalyan hocayla yola devam edilmemesi kararlaştırıldı.
NELERİ BAŞARMIŞTI
A Milli Takım tarihinin elemelerde en yüksek puanını (13) topladı.
EURO 2024 elemelerinde Letonya'yı 4-0 geçerek rakibine karşı ilk iç saha zaferini aldı.
A Milli Takım'ı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.
EURO 2024 elemelerinde grubunu ilk kez lider bitirdi.
A Milli Takım tarihinde ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör ünvanını aldı.
24 yıl sonra Türkiye'yi Dünya Kupası'na (2026) götürdü.
Ay-Yıldızlılar'ı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı.
ARDA TURAN LİSTE BAŞI
A Milli Takım teknik direktörlüğü için listenin başında Arda Turan geliyor.
SHAKHTAR BIRAKMIYOR
Sabah'ın haberine göre; ilk temas kuruldu fakat Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Turan'ı bırakmıyor. Görüşmeler devam edecek.
Yeni hocada öncelik yerli, olmazsa yabancı... 2023'te göreve başlayan Montella, aylık 183 bin Euro maaş alıyordu. Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılmıştı.
SHAKHTAR'I ŞAMPİYON YAPTI
Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Arda Turan, 2023 yılında Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 2023-24 sezonunda eflatunsarılı ekibi 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştırıp Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te ise Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti.
Başarılı sonuçlarıyla ekibini şampiyon yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne dahil etti. Bu sezon 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda.
Devler Ligi'nde de ilk karşılaşmada PSV ile berabere kaldı. 39 yaşındaki teknik adamın kontratı Haziran 2027'de sona erecek.
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