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Anasayfa İngiltere Premier Lig Arsenal-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Peki, Arsenal - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Arsenal - Leeds United ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 10:37
Arsenal-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Arsenal, evinde Leeds United'ı konuk ediyor. 5 hafta sonunda 12 puanla 2. sırada yer alan Arsenal, 9 puanla 5. sırada yer alan Leeds United karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Arsenal-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ARSENAL-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Arsenal-Leeds United maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

ARSENAL-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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