Devler final aşkına

FİNALE KİLİTLENDİK

Nefesler tutuldu... Türkiye, A Milli Takımımız'ın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'la oynayacağı yarı final maçına odaklandı. Arena Riga'da saat 21.00'de oynanacak zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ergin Ataman yönetiminde oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak göğsümüzü kabartan 12 Dev Adam, Yunanistan engelini de aşarak finale adını yazdırmak istiyor.

NASIL GELDİK?

Ay-yıldızlı ekibimiz Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grup aşamasını zirvede tamamladı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla devirerek çeyrek final vizesini kaptı. Son olarak Polonya engelini 91-77'lik skorla geçtik ve son 4'e kaldık. Dev organizasyonda oynadığı 7 maçı da kazanan Milliler galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

25

Türkiye ile Yunanistan bugüne kadar 66 kez rakip oldu. Ay-Yıldızlılar 25 kez parkeden galip ayrılırken, Yunanistan da 41 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk kez 24 Haziran 1936 tarihinde İstanbul'da oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve Milliler 49-12'lik skorla kazandı.

Cedi Osman'ın durumu belirsiz

Kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor. Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan deneyimli basketbolcu ilk antrenmanda yer almadı. Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki oyuncuya, Yunanistan müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

ALPEREN DÜELLOYA HAZIR

12 Dev Adam'ın NBA patentli yıldızı Alperen ile Yunanistan'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo arasında çekişme yaşanacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak. Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcumuz Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında düello yaşanacak.Alperen Şengün dev organizasyonda sergilediği performansla A Milli Takımımız'ın zaferlerinde başrolü oynadı. Yıldız basketbolcu turnuvada forma giydiği 7 maçta 21.6 sayı, 10.9 ribaunt, 7.1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29.8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

Oylar Ataman'a

Şampiyonada "En İyi Koç" oylaması başladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ödülü kazanan başantrenör, ilk defa düzenlenen "En İyi Koç" ödülünün sahibi olacak. Basketbolseverler FIBA'nın resmi internet sitesinden oylamaya katılabilecek.

Çok büyük bir rakip

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kostas Sloukas, Türkiye maçı öncesi iddialı konuştu. Deneyimli basketbolcu, "Çok büyük bir rakibe karşı oynayacağız. Üstelik rakip koç en yakınlarımdan biri, çok tecrübeli ve çok zeki. 40 dakika boyunca çok dikkatli olmalıyız. Çok yetenekli bir takımız, harika bir koçumuz var. Ama en önemlisi, daha önce de dediğim gibi ribaundları kontrol etmek, kolay sayı vermemek" diye konuştu.

Spanoulis'ten övgü

Yunanistan Başantrenörü Spanoulis zorlu müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki koç, Ergin Ataman'a saygı duyduğunu belirterek "Çok iyi bir ilişkimiz var. Pek çok kez sohbet ettik. Madalya için savaşıyoruz. İşimiz devam ediyor. Çok maç oynadık, iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. O gün en iyi durumda olan, daha iyi olan taraf kazanacak" diye konuştu.

Giresun'dan Şengün'e destek

Yıldızımız Alperen Şengün'e memleketinden destek geldi. Giresun Belediyesi, kent merkezinde billboardlara en büyük kozumuz Alperen Şengün'ün fotoğraflarını koyarak, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'na bugün Yunanistan ile oynanacak yarı final karşılaşmasında başarılar diledi.